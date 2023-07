Die große Kursentwicklung von VeriSign beeindruckt insbesondere in den Jahren zwischen 2016 und Sommer 2019, hier gelang es den Wert nahezu zu verdreifachen und in den Bereich von 222,00 US-Dollar voranzutreiben. Ende 2021 gab es einen kurzen Ausreißer sogar auf 257,03 US-Dollar, die Fiskalpolitik der FED schickte die Aktie jedoch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen und führte zu Verlusten auf 155,25 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres. Seitdem herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend, erreicht werden konnte ein Verlaufshoch von 229,72 US-Dollar Mitte Mai dieses Jahres. Aber ausgerechnet an der markanten Hürde von 222,00 US-Dollar biss sich VeriSign vergebens die Zähne aus. Die Aufwärtsbewegung seit Sommer letzten Jahres fällt allerdings in fünf Wellen aus, womit nun ein klarer Impuls vorliegt.

Impuls gesetzt