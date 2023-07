JPMORGAN stuft Zurich Insurance Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 430 auf 400 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der Einführung des Buchhaltungsstandards IFRS17 habe er seine Schätzungen für den Versicherer angepasst, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser sei zwar gut geführt und liefere beständig solide Resultate, so auch 2022. Allerdings dürfte der Rückenwind durch die Preise für kommerzielle Versicherungen nachlassen. Die guten Nachrichten bei Zurich schienen weitgehend im Aktienkurs berücksichtigt./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 18:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 422,6EUR gehandelt.



