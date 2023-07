Heftige Unwetter ziehen über Osten Frankreichs Richtung Deutschland

Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. Für 26 Departements wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben, für fünf davon galt zwischenzeitlich die Warnstufe rot. Die Unwetter sollten Richtung Osten in den Südwesten Deutschlands weiterziehen./evs/DP/he

LYON/STRASSBURG(dpa-AFX)) - Heftige Unwetter haben am Dienstagabend den Osten Frankreichs getroffen, ohne dass es zunächst zu gravierenden Notlagen kam. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt und aus verschiedenen Orten der Region verbreiteten Einwohner Fotos großer Hagelkörner, die mit den Sturmböen herunterkamen, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung "Le Parisien". Menschen kamen demnach zunächst nicht zu Schaden. In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert.

