OMODA 5 KOMMT NACH EUROPA UND IST BEREIT FÜR EUROPÄISCHE STRASSEN UND VERBRAUCHER

MADRID, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. April wurden nach einer kurzen Kooperationsunterzeichnung und Übergabezeremonie in der weltweiten OMODA-Zentrale 51 Modelle des OMODA 5 auf 17 Container aufgeteilt und vom Hafen von Wuhu aus verschifft. Damit ist die Auslieferung der ersten Serie von Aufträgen in der Region Europa offiziell abgeschlossen.

Der mit großer Vorfreude erwartete Frachter Die AVERA traf am 21. Juni im Hafen von Las Palmas in Spanien ein und markierte damit die lang erwartete Ankunft der ersten Charge von Fahrzeugen des Modells OMODA 5 auf dem europäischen Kontinent. Die Zulassungsverfahren haben nun begonnen und setzen damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von OMODA.