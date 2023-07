„Im Angesicht von Krisen und einer sich ständig weiterentwickelnden Pandemie liegt unsere größte Hoffnung in der Kraft der Ιnnovation", so Marco Richter, Head of Global Customer Success bei LexisNexis Intellectual Property Solutions. „Da immer mehr Unternehmen den dem Aufruf zur Entwicklung neuer Lösungen folgen, brauchen wir objektive Methoden, um diese Beiträge zu bewerten und diejenigen zu bestimmen, durch die der größte Fortschritt gemacht wird. „Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape" demonstriert die Leistungsfähigkeit der Patentanalytik, um Fortschritte bei einigen der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit zu überwachen und zu fördern."

NEW YORK, 11. Juli 2023 /PRNewswire/-- LexisNexis Legal & Professional, der führende Anbieter intelligenter Patentanalytik, erkennt im Bericht „Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape: The Top 100 Companies and Beyond" die Unternehmen an, die den ökologischen und sozialen Fortschritt vorantreiben. In dem Bericht, bei dem es sich um den ersten Bericht seiner Art handelt, werden Unternehmen nach dem Potenzial ihrer Patentportfolios, Innovationen im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzutreiben, eingestuft.

Der Bericht „Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape The Top 100 Companies and Beyond" gibt einen Überblick über die Unternehmen, die sich für Innovationen zur Lösung kritischer Nachhaltigkeitsprobleme einsetzen

