Weltweites AUM für börsengehandelte Produkte auf Basis digitaler Assets wuchs im Jahresverlauf um 76% und im Juni um 10,7%

Der AUM-Anstieg erfolgte mit einem Aufschlag von 52% auf den zugrunde liegenden Wert digitaler Vermögenswerte, der seit Jahresbeginn mit 50% langsamer wuchs. Dies lässt sich auf den Kursanstieg des wichtigsten digitalen Vermögenswerts, der ETPs zugrunde liegt, nämlich Bitcoin, gegenüber kleineren alternativen Münzen sowie auf starke Kapitalzuflüsse in diese börsennotierten Produkte im Juni zurückführen.

LONDON, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte und Fintech-Investitionen, gibt bekannt, dass seine Analyse globaler börsengehandelter Produkte (Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten als Sicherheiten einen Anstieg des verwalteten Gesamtvermögens (AUM) um 76% im bisherigen Jahresverlauf (YTD) bei erneutem Interesse der Anleger ergeben hat.

"In diesem Jahr ist bisher ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, und das zieht Kapital an", sagte Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar. "Die jüngsten ETF-Einreichungen in den USA deuten auf eine Belebung des Interesses unter Finanzinstituten hin."

Fidelity Investments, Invesco, VanEck, 21Shares und WisdomTree sind unter den acht in den USA eingereichten Anträgen für börsengehandelte Spot-BTC-Fonds (ETFs), die durch die Einreichung von BlackRock Inc. bei der SEC am 15. Juni ausgelöst wurden.

Die gesamten Krypto-AUM stiegen um 10,7% von $31,7 Milliarden auf $35,1 Milliarden im Juni. Im gleichen Zeitraum wuchs der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte um 4,7% von $1,20 Billionen auf $1,14 Billionen. Auf vierteljährlicher Basis stieg das gesamte verwaltete Vermögen im zweiten Quartal um 5,5%, nachdem es im ersten Quartal um 67% gewachsen war. Der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte stieg im zweiten Quartal um 0,6%, nach einem Anstieg von 49% im ersten Quartal.

Der Bitcoin (BTC)-Preis stieg im Juni um 12% auf $30.500 gegenüber $27.200 am 31. Mai. Das verwaltete Vermögen von ETPs, die BTC halten, stieg dementsprechend um 14% von $21,7 Milliarden auf $24,8 Milliarden. Im zweiten Quartal stiegen sowohl der BTC-Preis als auch das Gesamtvermögen (AUM) von ETPs, die BTC halten, um 7%.

Ethereum (ETH) stieg um 3% auf $1.930 von etwa $1.875. Die AUM von ETH-denominierten ETPs folgten diesem Anstieg und wuchsen am 30. Juni um 3% auf $7,8 Milliarden, verglichen mit $7,6 Milliarden im Vormonat.