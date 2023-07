Jugendliche der globalen Generation Z erleben ein lebendiges Shandong

Peking (ots/PRNewswire) - Der "Global Gen Zer Dialogue with Shandong", der

gemeinsam von China Daily und dem Informationsbüro der Volksregierung der

Provinz Shandong veranstaltet wurde und bei dem 21st Century English Education

Media als Mitveranstalter fungierte, wurde am 7. Juli in Jinan, der Hauptstadt

der Provinz Shandong, veranstaltet. Das Forum "Wisdom of Youth Sets Sail" zielte

darauf ab, das gegenseitige Verständnis und Lernen der globalen Generation Z

durch kulturelle Erfahrungen und umfassende Kommunikation zu fördern.



Während der Veranstaltung traten neun junge Menschen aus China und dem Ausland

auf die Bühne, um ihre Eindrücke von Shandong zu schildern und Strategien zu

erörtern, wie man die Geschichte von Shandong der Welt effektiv mitteilen kann.

Ihre Eindrücke und Gedanken basierten auf ihrer einwöchigen Reise durch

verschiedene Städte der Provinz im Vorfeld der Veranstaltung.





Ihre Reise begann in Weifang, wo sie in die faszinierende Welt der Drachenkultureintauchten und Fortschritte von Wissenschaft und Technik im Gemüseanbaukennenlernten.Als Nächstes besuchten sie Jining, wo sie die Gelegenheit hatten, denKonfuziustempel und das Anwesen der Familie Kong zu besichtigen. Hierbeschäftigten sie sich mit dem Leben und den Überlegungen von Konfuzius, demgeschätzten chinesischen Philosophen, der die Philosophie des Konfuzianismusformulierte.Ihr letztes Ziel war Jinan. Die Stadt, die auch als Stadt der Quellen bekanntist, verfügt nicht nur über eine reiche Geschichte, sondern auch über einebeeindruckende Sammlung von "72 berühmten Quellen", darunter die Baotu-Quelleund die Perlen-Quelle. Während ihrer Reise erlangten die Teilnehmer ein tieferesVerständnis und eine größere Wertschätzung für das einzigartige Kulturerbe unddie Naturwunder dieser bemerkenswerten Städte in der Provinz Shandong.Yulia, eine russische Studentin, die zurzeit Wirtschaftswissenschaften an derTsinghua-Universität studiert, äußerte ihr Erstaunen darüber, wie gut Shandongdie Werte des Konfuzianismus bewahrt hat. Sie hob hervor, dass den Kindern inder Provinz von klein auf die Bedeutung von Bescheidenheit durch das Zitat vonKonfuzius - "Two heads are always better than one (Vier Augen sehen mehr alszwei)" vermittelt wird. Yulia merkte auch an, dass die herzlicheGastfreundschaft der Einheimischen auf ein anderes Zitat von Konfuziuszurückginge: "It's a pleasure to have friends coming from afar (Wenn ein Freundvon weit her kommt, ist es nicht eine Freude?)".Sherif, ein ägyptischer Unternehmer und MBA-Absolvent, berichtete von denbemerkenswerten technologischen Fortschritten, die er in Shandong beobachtenkonnte, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft. Er lobte dieProvinz für ihre hochentwickelte Infrastruktur, darunter eine derfortschrittlichsten Hochgeschwindigkeitsstrecken für die Eisenbahn. Darüberhinaus hob er die Einführung von präzisen landwirtschaftlichen Techniken inShandong hervor, wie z. B. intelligente Bewässerung, Pflanzenüberwachung,intelligente Gewächshäuser und landwirtschaftliche Datenanalyse, die zu mehrEffizienz und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beitragen."Ich glaube, dass Ägypten von China lernen kann und eine bessere Zusammenarbeitbei der Förderung und dem Aufbau intelligenter Landwirtschaft verfolgen sollte.Dies wäre sowohl für Ägypten als auch für China von Vorteil," erklärte er.Der "Global Gen Zer Dialogue with Shandong" diente auch als Parallelforum zur,,Global Youth Conference 2023", die vom 6. bis 9. Juli stattfand.