Core One-Tochter Vocan Biotechnologies integriert neue Bioreaktorausrüstung in den Produktionsprozess und erhöht den Durchsatz von proprietärem biosynthetischem Psilocybin erheblich

Vancouver, British Columbia, Kanada - 11. Juli 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt geben zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) eine hochmoderne Plattform für Fermentierungs- und Bioverarbeitungsgeräte mit hoher Dichte (die „Plattform“) in ihre proprietäre biosynthetische Produktionsmethode für Psilocybin (das „Produkt“) integriert hat, wodurch Kapazität und Produktertrag erheblich optimiert und gesteigert werden und gleichzeitig die Reinheit des Produkts erhöht wird.

Das Unternehmen gab vor Kurzem bekannt, dass Vocan ein internationales Patent zum Schutz seiner revolutionären biosynthetischen Psilocybin-Produktionsmethode in vielen Ländern angemeldet hat (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 7. Juli 2023). Mit dieser Patentanmeldung bewegt sich das Unternehmen nun rasch in Richtung der Kommerzialisierung seiner Produktionsmethode. Die Erweiterung der Plattform ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung der Betriebsabläufe von Vocan, um der wachsenden Nachfrage nach psychedelischen Wirkstoffverbindungen zur Verwendung in pharmazeutischen Arzneimittelformulierungen gerecht zu werden. Der effizienteste Weg zur Umsatzgenerierung von Core One ist der Verkauf seiner psychedelischen Wirkstoffverbindungen, und durch die Ausweitung der Produktion kann das Unternehmen diese Ziele erreichen.

Bei der neu integrierten Plattform handelt es sich um eine integrierte, hochgradig skalierbare Fertigungslösung, die eine rationalisierte Prozessentwicklung und die anschließende Produktion des rekombinanten biosynthetischen Psilocybins von Vocan ermöglicht. Die Plattform berücksichtigt Skalierbarkeitsparameter und reduziert den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Produktion erheblich. Erste Tests der neuen Plattform haben gezeigt, dass neben der Produktivitätsoptimierung auch die Qualität des biosynthetischen Psilocybins von Vocan deutlich verbessert wurde.

Die neue Plattform ist äußerst effizient und kann leicht skaliert werden, um die kommerzielle Produktion von biosynthetischem Psilocybin von Vocan zu ermöglichen. Sie kann auch für die Herstellung anderer biosynthetischer psychedelischer Wirkstoffverbindungen der Tochtergesellschaft verwendet werden.