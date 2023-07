Habeck sieht Fortschritte für geplante Thyssen-Krupp-Beihilfen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Fortschritte in den Gespräche mit der EU-Kommission für die geplanten Beihilfen für Thyssen Krupp. "Ich will, dass in Deutschland klimaneutraler Stahl hergestellt werden kann", sagte Habeck der "Rheinischen Post" (Mittwoch).Thyssen Krupp sei hier ein entscheidender Akteur. "Es geht darum, die starke und stolze Tradition in die Zukunft zu wenden", so der Grünen-Politiker. "Das ist wichtig für den Standort, die Region, die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter. Gerade diese haben deutlich gemacht, dass sie die Zukunft in grünem Stahl sehen", so Habeck."Deshalb wollen Land und Bund den Umstieg fördern. Und wir sind da mit der EU-Kommission auf einem sehr guten Weg und gehen die notwendigen Schritte. Alle Seiten arbeiten konstruktiv und zügig", sagte der Bundeswirtschaftsminister.