„Wir glauben, dass unsere enge Zusammenarbeit mit ERS Group uns dabei helfen wird, unsere Ziele für nachhaltige Entwicklung im Bereich saubere Energie zu erreichen und positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die soziale Entwicklung der Philippinen sowie der einheimischen Gemeinschaften zu haben", so Insan Boy, Vice President of Global Sales von Seraphim.

BEIJING, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), Chinas erstklassiger Hersteller von Solarmodulen, unterzeichnete am 21. Juni 2023 einen Liefervertrag über Solarmodule mit ERS Energy Group of Companies („ERS Group"), einem Unternehmen mit Sitz in Malaysia.

