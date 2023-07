Die Kuliang-Geschichte der chinesisch-amerikanischen Freundschaft wird seit Generationen weitergegeben

PEKING, 12. Juli 2023 /PRNewswire/-- Ein Bericht von People's Daily: Seit den 1880er Jahren zogen große Scharen ausländischer Auswanderer nach Fuzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian. Viele von ihnen verbrachten den Sommer in Kuliang oder Guling (Mandarin), einem beliebten Sommerurlaubsort am Rande von Fuzhou.

Kürzlich begrüßte Kuliang viele alte Freunde aus den Vereinigten Staaten, die am "Bond with Kuliang: 2023 China-U.S. People-to-People Friendship Forum" teilnahmen. Einige von ihnen haben ihre Kindheit mit ihren Eltern in Kuliang verbracht, und einige haben über ihre Familien enge Beziehungen zu der chinesischen Kleinstadt. Kuliang ist wie ein Band, das sie mit China verbindet.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sandte ein Glückwunschschreiben an das Forum. "Ich habe mich sehr gefreut, von Mitgliedern der Kuliang Friends zu hören und aus Ihrem Brief weitere bewegende Geschichten über Ihre Verbindung zu Kuliang zu erfahren", so Xi in dem Brief.

Im Jahr 1901 kam der amerikanische Staatsbürger Milton Gardner als Kleinkind mit seinen Eltern nach Fuzhou und blieb dort, bis seine Familie 1911 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte. Gardner hatte sich danach gesehnt, das Haus seiner Kindheit wiederzusehen, konnte sich diesen Wunsch aber vor seinem Tod nicht erfüllen.

1992 erfuhr Xi, der damals Sekretär des Stadtkomitees von Fuzhou der Kommunistischen Partei Chinas war, von dieser rührenden Geschichte durch einen Artikel mit dem Titel "Ah! Kuliang." Er lud daraufhin die Witwe von Milton Gardner, Elizabeth Gardner, ein, China zu besuchen, um ihr zu helfen, den letzten Wunsch ihres Mannes zu erfüllen.

Seitdem ist die Kuliang-Geschichte für viele bekannt geworden.

Lee Gardner, der Großneffe von Milton Gardner, sagte zu People's Daily, dass seine ganze Familie Xi für die Verwirklichung des Traums eines älteren Amerikaners dankbar sei und fügte hinzu, dass die Geschichte von Kuliang viele Menschen in den Vereinigten Staaten berührt habe.

Laut dem Mann, der Kuliang schon viermal besucht hat, wurden sein Großvater und sein Vater in Kuliang geboren und der Ort war ihre Heimat und auch die zweite Heimatstadt von Lee. Er sagte, die Worte der Liebe seien universell, wenn auch in verschiedenen Sprachen.