TradeFlow Capital Management-Gründer schließen Management-Buy-out ab, um dynamische Wachstumspläne zu verwirklichen

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Gründer von TradeFlow Capital Management

(TradeFlow), Dr. Tom James und John Collis, haben 81 % der Aktien des

Unternehmens erworben, um die volle Kontrolle über die Strategie und den Betrieb

des Unternehmens von der an der LSE notierten Supply@Me Capital PLC (SYME)

zurückzuerlangen. Diese Transaktion wurde am Freitag, dem 30. Juni 2023,

abgeschlossen und an der Londoner Börse (LSE) bekannt gegeben.



John Collis, TradeFlow CRO, kommentierte: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein

für TradeFlow. Als Gründer und Geschäftsführer haben Tom und ich 81 % des

Unternehmens gekauft. Dies ist der erste Schritt in einer Periode bedeutenden

Wachstums für TradeFlow."