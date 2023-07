HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Nato / Streumunition:

"Doch trotz dieser - aus Sicht des Westens - positiven Zwischenbilanz, ist dieser Krieg für die Ukraine noch lange nicht gewonnen und für Russland noch nicht verloren. Auch nach den bereits erfolgten Tabubrüchen gibt es viele weitere Eskalationsstufen, die auf beiden Seiten gezündet werden können, was nichts Gutes verheißt. Die aktuelle Debatte um international geächtete Streumunition für die ukrainische Armee zeigt im Übrigen auf beschämende Weise, dass sich auch die vermeintlich "Guten" in einem Krieg schuldig machen. Bedauerlich, dass die Bundesregierung dieses Thema geflissentlich übergeht und lieber mit Versprechen neuer Waffenpakete nach Litauen reist. Aber Scholz liefert offenbar wirklich nur das, was bestellt wurde."/yyzz/DP/he