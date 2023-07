"Deutschland muss sich bei den Waffenlieferungen an die Ukraine längst nicht mehr verstecken. Bei der militärischen Unterstützung für das von Russland überfallene Land hat die Bundesrepublik Großbritannien überholt und liegt an zweiter Stelle hinter den USA. Es ist ein weiter und mühsamer Weg gewesen. Den Anfang der militärischen Unterstützung für die Ukraine machten zu Kriegsbeginn 5000 Helme, wofür es Spott und Häme hagelte."/yyzz/DP/he

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Waffenlieferungen an die Ukraine:

Pressestimme 'Leipziger Volkszeitung' zum Waffenlieferungen an die Ukraine

