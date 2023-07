13:00 DEU: VW-Ladenetztochter Elli startet Stromhandel Die Ladenetztochter Elli des Volkswagen-Konzerns steigt in den Stromhandel ein und will mit Hilfe stationärer Batteriezellen aus E-Fahrzeugen an der Europäischen Strombörse EPEX Spot Strom kaufen und verkaufen. Mit dem «Trading Launch Event» wird der Stromhandel offiziell gestartet.

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BoE, Ergebnisse des Bankenstresstests 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung 12:00 GBR: Burberry, Hauptversammlung

