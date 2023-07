Wirtschaft Fast jedes zweite Unternehmen nutzt Cloud-Computing

München (dts Nachrichtenagentur) - Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland nutzt sogenannte Cloud-Computing-Technologien. Das ergab eine Befragung des Ifo-Instituts im Auftrag des Hanseatic Blockchain Institute, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Demnach setzen 46,5 Prozent der Unternehmen auf die Technologie, 11,1 Prozent planen ihren Einsatz. Weitere 18,2 Prozent aller befragten Firmen diskutieren über eine Einführung. "Cloud-Computing hat sich offenbar in Unternehmen in Deutschland als wesentlicher Bestandteil der modernen IT-Infrastruktur etabliert", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.