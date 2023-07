Wirtschaft Exporte in die USA legen zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Von Januar bis Mai 2023 sind Waren im Wert von 64,3 Milliarden Euro aus Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, nahmen die Exporte damit um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu.



Insgesamt führte Deutschland in den ersten fünf Monaten 2023 Waren im Wert von 658,6 Milliarden Euro (+3,5 Prozent gegenüber Januar bis Mai 2022) aus. Mit einem Anteil von 9,8 Prozent an den Gesamtexporten waren die USA exportseitig weiterhin Deutschlands wichtigster Handelspartner, gefolgt von Frankreich (7,6 Prozent), den Niederlanden (7,3 Prozent) und China (6,2 Prozent). Wichtigste Exportgüter in die USA waren in den ersten fünf Monaten 2023 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile.