Vorlagen und Muster im Internet als kreative Unterstützung

Präsentationsvorlagen: Die Erstellung von Präsentationen kann zeitaufwändig und müßig sein. Mit vorgefertigten Vorlagen lässt sich jedoch dieser Prozess erheblich vereinfachen. Von minimalistischen Designs bis hin zu auffälligen Folienlayouts gibt es eine große Auswahl an Präsentationsvorlagen für verschiedenste Anlässe. Gerade bei Studenten sind derartige Vorlagen äußerst beliebt, da Referate samt Präsentationen an der Tagesordnung sind und zumeist in die Benotung eingehen.