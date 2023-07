Ashley Messick, Global Asset Tracing and Recovery Expert; Managing Director bei J.S. Held Global Investigations Practice. Ashley leitet die Sovereign Debt Advisory Practice von J.S. Held und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung bei staatlichen und kommerziellen Streitigkeiten sowie bei der Einziehung und Durchsetzung von Vermögenswerten.

"Peter Pender-Cudlip ist sowohl äußerst erfahren als auch gelassen. Er versteht, was für Blue-Chip-Kunden wichtig ist und ist in der Lage, mit seinem Team nützliche und verwertbare Informationen zu erhalten. Peter Pender-Cudlip ist ein großartiger Gesprächspartner, der Ergebnisse erzielt."

J.S. Held ist stolz darauf, die Anerkennung unseres Global Investigations-Teams und einzelner Experten zu teilen, die von Chambers and Partners in den folgenden Bereichen ausgezeichnet wurden:

Das Team von J.S. Held Global Investigations erhält ein weltweit führendes Ranking in den Bereichen Asset Tracing & Recovery, Political Risk und Investigative Due Diligence. Außerdem wurden die Teams von Global Investigations im Vereinigten Königreich und im Asien-Pazifik-Raum in der Kategorie Business Intelligence & Investigations ausgezeichnet.

JERICHO, New York, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held gibt bekannt, dass es in der jährlichen Rangliste von Chambers and Partners für Krisen- und Risikomanagement- und Prozessunterstützungsfirmen anerkannt wurde.

Chambers and Partners zeichnen das globale Beratungsunternehmen J.S. Held als ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Asset Tracing & Recovery, Political Risk, Investigative Due Diligence und Business Intelligence & Investigations.

Chambers and Partner zeichnen das globale Beratungsunternehmen J.S. Held and Experts aus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer