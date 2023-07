Irans Präsident zu Staatsbesuchen in Afrika eingetroffen

Auch mit Uganda will der Iran seine wirtschaftliche Kooperation ausweiten. Nach der Unterzeichnung eines der schärfsten Anti-Homosexuellen-Gesetze der Welt sind die Beziehungen zwischen Uganda und den USA angespannt. Im südafrikanischen Simbabwe ist Teheran unter anderem in der Landwirtschaft, beim Bergbau und im Stromsektor involviert.

Alle drei afrikanischen Länder unterhalten bereits gute Beziehungen zum Iran, sehen das Land als wichtigen Handelspartner und Investor an und arbeiten auch im Wissenschafts-, Sport- und Technologiesektor zusammen. Kenia als Küstenstaat am Indischen Ozean gilt für iranische Exporte als Tor zu Afrikas Märkten und sieht trotz guter Beziehungen zum Westen den Iran als vielversprechenden Partner.

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Ebrahim Raisi ist erstmals in seiner Amtszeit zu Staatsbesuchen in Afrika eingetroffen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Reise unterzeichnete der erzkonservative Politiker in Nairobi mit Kenias Staatsoberhaupt William Ruto am Mittwoch fünf Kooperationsabkommen, wie Irans Präsidialbüro mitteilte. Weitere Ziele der Reise sind Uganda und Simbabwe. Angesichts internationaler Sanktionen strebt die Islamische Republik nach größerer wirtschaftlicher Unabhängigkeit.

