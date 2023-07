GI Dynamics gibt die Umbenennung des Unternehmen in Morphic Medical und die Wiedereinführung des Flaggschiffprodukts RESET bekannt

Seit seiner Gründung hat Morphic Medical bedeutende Fortschritte bei der Erforschung von Stoffwechselkrankheiten erzielt, und die klinische Gemeinschaft hat wertvolle Erkenntnisse über die Reaktionen der Patienten auf die Verfahren und deren gleichzeitige Anwendung mit pharmazeutischen Therapien gewonnen. Da sich die Behandlungen immer mehr auf weniger invasive Optionen verlagern, profitieren Patienten mit Typ-2-Diabetes von neuen Ansätzen zur Krankheitsbewältigung. Morphic Medical freut sich auf die Möglichkeiten, die sich in diesem neuen klinischen Bereich durch die Wiedereinführung dieses Vorzeigeprodukts ergeben.

BOSTON, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- GI Dynamics, Hersteller des weltweit ersten medizinischen Geräts, das auf die Ursache von Typ-2-Diabetes abzielt, ist stolz darauf, seine Umbenennung in Morphic Medical und die Einführung von RESET, früher bekannt als EndoBarrier, bekannt zu geben. Dieser Wandel spiegelt die sich verändernde Landschaft der Branche und das Engagement von Morphic Medical wider, Innovationen in der Patientenversorgung voranzutreiben.

Das Rebranding des Unternehmens und seiner Produkte ist mit zwei starken Assoziationen verbunden. Erstens ermöglichen die Geräte von Morphic Medical den Patienten, sich in einen gesünderen Zustand zu " wandeln " und Diabetes und Fettleibigkeit wirksam zu bekämpfen, um die metabolische Gesundheit und das Management ihrer Krankheit zu verbessern. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine bedeutende Entwicklung durchlaufen und seine Strategie und seinen Ansatz an das aktuelle Verständnis der Krankheit angepasst. Das Engagement von Morphic Medical für die Förderung des Gesundheitswesens hat diesen Wandel vorangetrieben und zu einer besser ausgestatteten Organisation geführt, die auf die Herausforderungen des Typ-2-Diabetes von heute vorbereitet ist. Das RESET-Produkt wurde entwickelt, um dem Stoffwechsel der Patienten zu helfen, sich selbst wiederherzustellen und von Diät- und Bewegungstherapien zu profitieren. Wie der Name schon sagt, bietet es den Patienten einen Neuanfang auf ihrem Weg mit Typ-2-Diabetes.

"Wir freuen uns sehr, Morphic Medical und RESET vorzustellen und dieses aufregende Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte zu beginnen", sagte Joseph Virgilio, Präsident und CEO von Morphic Medical. "Dieser Wiederaufstieg unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die darauf abzielen, die Ursachen von Typ-2-Diabetes zu bekämpfen. Mit dem Ansatz von Morphic Medical und dem RESET-Produkt, das durch die kontinuierliche Generierung von Forschungs- und klinischen Daten verfeinert wurde, sind wir zuversichtlich, dass wir einen signifikanten positiven Einfluss auf das Leben der Patienten haben werden."

Die Umbenennung fällt mit neuen klinischen Studien zusammen, die in den Vereinigten Staaten und Indien durchgeführt werden, um die Sicherheit und Wirksamkeit von RESET bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit zu belegen. Diese Studien werden die mehr als 65 Veröffentlichungen und über 3000 implantierten RESET-Geräte ergänzen, die zeigen, dass RESET in der Lage ist, den Blutzuckerspiegel und das Gewicht auf sinnvolle Weise zu senken. Das Engagement von Morphic Medical bei der Entwicklung innovativer Lösungen zur Bekämpfung der Ursachen von Stoffwechselkrankheiten und zur Verbesserung der Ergebnisse für die Patienten macht das Unternehmen zu einem Vorreiter bei der Umgestaltung des Diabetesmanagements. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und ein tiefes Verständnis der Krankheit gestaltet Morphic Medical die Zukunft des Gesundheitswesens mit wirkungsvollen Behandlungsansätzen, die es den Patienten ermöglichen, bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Morphic

Morphic Medical ist der Entwickler von RESET, einer endoskopisch durchgeführten Gerätetherapie, die eine nicht-chirurgische, alternative Behandlung für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit bietet. RESET ist in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf zugelassen und darf laut Bundesgesetz nur zu Forschungszwecken verwendet werden. Morphic Medical wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie auf www.morphicmedical.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

