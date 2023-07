DAX weiter mit Kurs auf 15.900 Punkte

Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch erneut höher bei 15.860 Punkten und nimmt damit Kurs auf den Widerstand um 15.900 Punkte. Der Widerstand um 15.900 Punkte ist sehr stark, und wird durch den 50er-EMA im Tageschart sowie die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart verstärkt. Im Fokus stehen am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten.

In der Folge der Verbraucherpreisdaten könnte es volatil im DAX werden. Dabei wäre sowohl ein Ausschlag nach oben bis in den Bereich von 16.000 Punkten möglich, als auch ein Abverkauf. Derzeit sieht es nach einem Verlaufshoch im Bereich von 15.900 Punkten, möglicherweise einem Verlaufshoch nach den US-Inflationsdaten im Bereich von 16.000 Punkten und in der Folge wieder fallenden Kursen aus.