Daher bleiben wir in Aktien untergewichtet. Die Bewertungen sind wieder gestiegen und ein Grossteil der Performance des US-Marktes konzentriert sich auf sieben Megatech-Aktien. Das liegt zum Teil an dem Hype um künstliche Intelligenz (KI). KI wird als die nächste Technologiewelle angesehen – die Investoren sind sehr von LLMs (Large Language Models) angetan, die riesige Datenmengen verwenden, um die menschliche Sprache zu verstehen. ChatGPT und dergleichen könnten ein echter Game Changer für die wirtschaftliche Produktivität und damit für das Wachstum und die Gewinne sein, aber wir sollten noch nicht allzu euphorisch sein. Die geldpolitische Straffung im vergangenen Jahr steckt den Industrieländern immer noch in den Knochen und auf beiden Seiten des Atlantiks ist mit weiteren Zinsanhebungen zu rechnen.

Wir bleiben vorsichtig und in Anleihen übergewichtet, hauptsächlich in US-Staatsanleihen, die davon profitieren dürften, dass die Federal Reserve bei der Straffung weiter fortgeschritten ist als die Europäische Zentralbank.

Unsere Konjunkturzyklusindikatoren zeigen in diesem Jahr ein verhaltenes Wirtschaftswachstum für die Industrieländer (1%) und deutliche Stärke in den Schwellenländern (4%). Die Differenz liegt über dem langfristigen Durchschnitt von 2,5 Prozentpunkten. Dennoch erweisen sich die Industrieländer als widerstandsfähiger als von vielen noch zu Jahresbeginn angenommen; die meisten Länder dürften von einer Rezession verschont bleiben.

Insbesondere den USA kommt zugute, dass die Zinsanhebungen sich nur verzögert in der breiteren Wirtschaft niederschlagen und dass der Konsum stabil ist. Japan läuft dem Trend entgegen – das Wachstum liegt über dem Potenzial. Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5% wachsen wird.

Auch wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten für die meisten Schwellenländer verbessern, hat China an Dynamik verloren. Wir haben unsere Wachstumsprognose für die chinesische Wirtschaft von 6,6% auf 6% gesenkt, glauben jedoch, dass sich eine ausgeprägte Erholung einstellen wird. Die geldpolitische Lockerung dürfte den Immobilienmarkt in den kommenden Monaten stützen.

Unsere Liquiditätsindikatoren zeigen weiterhin eine Zweiteilung in Fernost und West. Die Fed, die EZB und die Bank of England bleiben auf Straffungskurs, während China und in geringerem Masse auch Japan ihre Geldpolitik lockern. Eine grosse Sorge ist die Entwicklung der Kreditvergabe durch die Banken. In Italien und Spanien ist sie bereits rückläufig, und obwohl die Vergabe von Bankkrediten in den USA weitgehend robust ist, ist auch dort eine negative Entwicklung zu beobachten. ...





Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer Juli 2023" von Pictet Asset Management.