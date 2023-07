TinOne erwirbt das aussichtsreiche Zinn-Lithium-Projekt Mount Maurice in Tasmanien in Australien

Vancouver, British Columbia (11. Juli 2023) - TinOne Resources Inc. (TSX.V: TORC) (OTCQB: TORCF) (Frankfurt: 57Z0) ("TinOne" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tinone-resource ...) freut sich, bekannt zu geben, dass ihm insgesamt 243 km2 an neuen Explorationsgebieten im Nordosten Tasmaniens gewährt wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen weitere 133 km2 beantragt, deren Erteilung in den kommenden Monaten empfohlen wurde. Die straßenzugänglichen Grundstücke, die zusammen als Mount Maurice Projekt bezeichnet werden, gelten als aussichtsreich für Zinn- und Lithiummineralisierungen. Während der Nordosten Tasmaniens historisch gesehen eine Zinn- und Wolfram produzierende Region ist, haben sich die jüngsten Explorationen mehrerer Unternehmen in der Umgebung der Grundstücke von TinOne auf die Lithium-Prospektivität konzentriert.