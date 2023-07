An der Wall Street erwarten alle, dass die heutigen Zahlen zur Inflation in den USA sehr niedrig ausfallen werden - dementsprechend sind alle long positioniert und wollen die erwartete Rally "frontrunnen". Selbst wenn die Erwartung heute genau getroffen wird, dürfte es für die Aktienmärkte nach oben gehen, sagt etwa JP Morgan - und bringt damit die aktuelle Stimmung auf den Punkt. Nun ist es ja durchaus wahrscheinlich, dass die Inflation niedrig sein wird, aber entscheidend für die Fed ist vor allem die Kernrate, die wohl weiter nicht unter 5% fällt. Sollte die Zahlen heute jedoch höher ausfallen, dürfte das viele auf dem falschen Fuß erwischen. Das zeigt sich auch am Dollar, der in Erwartung einer niedrigen Teuerung auf den tiefsten Stand seit April fällt..

