APA ots news: FMA-Marktstudie 2023 zu Fondsgebühren österreichischer Publikumsfonds:

Gebühren konstant, signifikante Unterschiede nach

Risikoklassen und Veranlagungsstrategien



Wien (APA-ots) - Die Fondsgebühren, die für Anleger bei österreichischen Publikumsfonds anfallen, sind 2022 wie auch in den Jahren davor in etwa gleichgeblieben: So betrugen die maximalen jährlichen Verwaltungsgebühren im volumengewichteten Mittelwert 1,13%, die maximalen Einstiegskosten bei Anteilsscheinerwerb 3,61% und die Transaktionskosten im Durchschnitt 0,17%. Diese Zahlen sind zwar mit den Erhebungen aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar, da für österreichische Publikumsfonds an die Stelle der früher gesetzlich vorgeschriebenen Kundeninformationsdokumente (KID) die nunmehrigen PRIIPs-KID, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte, getreten sind. Diese weisen gewisse methodische Unterschiede in der Darstellung auf. Ein 5-Jahres-Vergleich der Mittelwerte der laufenden

Verwaltungsgebühren nach PRIIPs-Methodik zeigt aber, dass diese sich in diesem Zeitraum nur geringfügig verändert haben und zwischen 1,15% (2022) und 1,12% (2023) schwankten. Dies geht aus der heute veröffentlichten, jährlichen "FMA-Marktstudie über Fondsgebühren von österreichischen Publikumsfonds" hervor, die die Angaben im gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs-KID sowie in den Fondsbestimmungen von 978 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 107,20 Mrd. zum Stichtag 31.12.2022 analysiert hat. Das deckt 54% des gesamten österreichischen Fondsmarktes ab. Die Studie stellt tabellarisch und leicht verständlich die Kennzahlen detailliert und differenziert nach Fondstyp, Veranlagungsstrategie sowie Risikoklasse im Verlauf dar.