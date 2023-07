Medikamente aus Zellen Boehringer Ingelheim baut Europas größtes Entwicklungszentrum für Biotechnologie (FOTO)

Biberach (ots) - Ein Labor so groß wie fünf Fußballfelder und Investitionen in

Höhe von 350 Mio. Euro: Der Pharmariese Boehringer Ingelheim, Deutschlands

zweitgrößter Arzneimittelhersteller, hat im baden-württembergischen Biberach ein

neues Entwicklungszentrum für Biotechnologie eröffnet. Dort werden Medikamente

aus Zellkulturen entwickelt, die etwa zur Behandlung von Krebs oder

Immunerkrankungen eingesetzt werden. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte

Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE begleitete das Unternehmen von der

Ausführungsplanung bis zur Inbetriebnahme.



Biopharmazeutika gehören derzeit zu den am schnellsten wachsenden

Arzneimittelsegmenten in der Pharmabranche. Sie eröffnen Therapiemöglichkeiten

bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder Multipler Sklerose. Der Standort

Biberach ist weltweit das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum von

Boehringer Ingelheim. Im neuen Gebäudekomplex, dem Biologicals Development

Center, stellen künftig rund 500 Mitarbeitende Wirkstoffe vom Labormaßstab bis

zur klinischen Studie her.