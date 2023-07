Vention wird zertifizierter Lösungspartner von Universal Robots

Im Laufe der bisherigen Partnerschaft zwischen Vention und Universal Robots, hat Vention ein großes Portfolio an UR+-zertifizierten Komponenten und Anwendungen entwickelt. Darunter befinden sich der Cobot Palletizer, MachineLogic, MachineMotion, Cobot Range Extender und andere unterschiedliche zertifizierte Hardwarekomponenten. Durch die Hinzufügung dieser Komponenten zu Vention's kundenspezifischen Roboterzellen und Anwendungsangeboten, können Nutzer die Vorteile von Vention's modularen und anpassbaren Lösungen voll ausschöpfen, um UR-basierte Roboterzellen und Anwendungen in Rekordzeit zu erstellen. Dies führt zu einer schnellen Amortisation für Hersteller und Automatisierungsanbieter.

„Im Laufe der Jahre hat Vention mehr als 1.000 Universal Robot-Einsätze in Nordamerika und Europa unterstützt, was Vention eine einzigartige Expertise in der Entwicklung und dem Einsatz von kollaborativen Lösungen verleiht", sagte Patrick Halde, Chief Growth Officer bei Vention. „Da der vereinfachte Ansatz von Vention im Bereich der industriellen Automatisierung dem von Universal Robots sehr ähnlich ist, war es der logische nächste Schritt in unserer Partnerschaft, ein „Certified Solution Partner" zu werden."

Bryan Bird, Regional Sales Director der nordamerikanischen Abteilung von Universal Robots, freut sich auf den Aufbau eines Netzwerks von CSPs mit spezifischen Kenntnissen über UR-Produkte, -Software und -Anwendungen. „Unser neues CSP-Programm würdigt herausragende Leistungen bei der Bereitstellung, sowie dem Engagement für mehr Integrationskapazität, was unseren Kunden zugute kommt", sagt er. „Vention passt hervorragend in dieses Programm. Wir freuen uns darauf, noch mehr Cobot-Anwendungen gemeinsam zu implementieren und unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe zu heben."