Katzenelnbogen (ots) - Die jüngsten Cyberangriffe auf Medienhäuser haben das

Publikum und die Medienindustrie gleichermaßen alarmiert. Die Tatsache, dass

Online-Inhalte nicht mehr zugänglich waren und sogar Notausgaben gedruckt werden

mussten, verdeutlicht die Ernsthaftigkeit dieser Angriffe.



"Die Digitalisierung hat Medienhäuser in das Fadenkreuz von Cyberkriminellen

gerückt. Sie sind attraktive Ziele aufgrund ihrer umfangreichen Datenbanken -

einmal geschädigt, kann man mit manipulierten Inhalten schnell und weitreichend

Einfluss nehmen", sagt IT-Sicherheitsexperte Rehan Khan. Mit seinem Unternehmen

Rabb IT Solutions GmbH berät Khan vor allem mittelständische Unternehmen im

Bereich IT-Sicherheit und bietet ihnen individuelle IT-Lösungen sowie einen

effektiven Schutz vor Sicherheitslücken.





Warum Medienhäuser betroffen sindMedienhäuser sammeln und verarbeiten große Mengen an Daten, insbesonderevertrauliche und personenbezogene Informationen. Für Angreifer sind diese Datenfür finanzielle und politische Zwecke sehr wertvoll. Denn durch Kompromittierungkönnen Cyberkriminelle schnell und umfassend Desinformationen verbreiten oderbestimmte Meinungen verstärken. Zudem arbeiten Journalisten in der Regel mitkomplexen Infrastrukturen, in denen es immer Schwachstellen geben wird, die vonHackern ausgenutzt werden können. Eine häufige Ursache für solche Angriffe istRache aufgrund der vergangenen Berichterstattung. Politische Aktivistenversuchen so, die Arbeit von Medienschaffenden und Politikern zu diskreditieren.So können sich Medienunternehmen schützenZuallererst gilt es, die Netzwerksicherheit zu verbessern. Dazu gehörtbeispielsweise das Implementieren von Firewall-Systemen, Präventionssystemen,Intrusion-Prevention-Systemen oder Intrusion-Detection-Systemen, um denNetzwerkverkehr zu überwachen und umgehend verdächtige Aktivitäten aufzuspüren.Dabei bezieht sich Intrusion-Detection auf die Erkennung von Angriffen, währendIntrusion-Prevention-Systeme automatisch Abwehrmaßnahmen ergreifen.Darüber hinaus sollten Software und Sicherheits-Patches regelmäßig aktualisiertund Anti-Viren-Programme immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Durcheinen Patch bessern Softwarehersteller Schwachstellen in ihren Betriebssystemenoder Programmen aus. Unternehmen können so schneller als durch reguläre Updatesauf Bedrohungslagen reagieren, da für Patches die Software nicht neu aufgesetztwerden muss.Mitarbeiter regelmäßig schulenDes Weiteren ist darauf zu achten, starke Passwörter zu wählen und sämtlicheSysteme mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Dies stellt sicher,dass nur tatsächlich Befugte Zugriff auf vertrauliche Daten erlangen. Es istaußerdem empfehlenswert, Mitarbeiter kontinuierlich zu schulen und für das ThemaSicherheit zu sensibilisieren. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Frage: Woranerkennt man eine Phishing-Mail oder Anhänge und Links, die ein Risikodarstellen? Allzu häufig reagieren Mitarbeiter unbekümmert auf altbekannteMuster und Tricks.Außerdem ist es sinnvoll, regelmäßig externe Sicherheitsprüfungen durchführen zulassen, um die Schwachstellen zu analysieren und die Sicherheit zu erhöhen. EinIncident-Response-Plan hilft dabei, die richtigen Abläufe zu kennen, wenn einAngriff stattgefunden hat. Hier wird festgelegt, an wen ein Vorfall gemeldetwird, in wessen Verantwortungsbereich ein Angriff fällt und wie die Lagedeeskaliert werden kann.Über Rehan Khan:Rehan Khan ist Geschäftsführer der Rabb IT Solutions GmbH, die sich aufumfassende IT-Dienstleistungen für den Mittelstand spezialisiert hat. Besondersaufgrund des digitalen Fortschritts in den letzten Jahren wird dieInformationstechnologie immer präsenter - schließlich gilt sie als Bindegliedzwischen Mensch und Technik. Eine sichere IT-Infrastruktur ist für Unternehmenheutzutage wichtiger denn je. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung und großerExpertise bietet IT-Experte Rehan Khan seinen Kunden individuelle Lösungen,zuverlässige Betreuung und effektiven Schutz vor Sicherheitslücken. MehrInformationen finden Sie unter https://www.rabbgmbh.de/Pressekontakt:Rabb IT Solutions GmbHVertreten durch: Rehan Khanmailto:hello@rabbgmbh.dehttps://www.rabbgmbh.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170986/5555953OTS: Rabb IT Solutions GmbH