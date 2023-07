Gold hält sich stabil, Goldaktien schwächeln!

Eigentlich war der Goldpreis in den vergangenen Wochen recht volatil. Das Unterstützungslevel bei 1.960 US-Dollar wurde nicht gehalten, dafür aber gab es auch keinen Absturz unter die 1.900er Marke. Alles in allem stehen wir dort, wo wir bereits im Juni waren. Immerhin ging es die vergangenen Tagen ein paar, zaghafte Dollar bergauf. Mit diesem Preislevel dürften viele Goldminer dennoch zufrieden sein. Denn die Kosten der großen Produzenten liegen weitgehend im Bereich von 1.100 bis 1.300 US-Dollar je Unze. Damit lassen sich die Dividenden und Aktienrückkaufprogramme problemlos finanzieren. Für höhere Gewinne dank eines höheren Goldpreises fehlen aber derzeit die Impulse im Markt. Auch wenn es heute mal wieder Inflationszahlen aus den USA gibt, dürfte vieles eingepreist sein. Manche fürchten heute sogar ein „sell on good news“, weil der Aktienmarkt überkauft ist. Das könnte Gold vielleicht den einen oder anderen Dollar mehr bescheren.

Goldaktien hängen dem Goldpreis hinterher

Die Anleger scheinen mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden zu sein. So haben die Aktien der Top-Produzenten Barrick Gold, Newmont und Agnico Eagle seit Anfang Juni netto verloren. Grob gesagt: Die Bewegungen des Goldpreises nach unten wurden nachvollzogen, Erholungen aber nicht. Ähnlich sieht es auch bei Qualitätsaktien aus der zweiten Reihe aus. Montage Gold, heißer Übernahmekandidat in Westafrika, verlor in den vergangenen Wochen gut 10 Prozent an Wert (mehr hier). Ähnlich sieht auch bei den Anteilen von Cartier Resources aus, einem Überkandidaten aus Québec (mehr hier), wo auch Insiderkäufe weitere Kursverluste nicht verhinderten. Klar ist aber auch: Wer an höhere Goldpreise glaubt, sollte diese schwache Marktphase nutzen, um günstige Goldaktien einzusammeln.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Börsenwert: ca. 35 MIo. C$

Aktienkurs: 0,10 CAD | 0,06 Euro

Aktienzahl: 351,5 Mio., davon 18,2 Mio. Optionen und 7 Mio. Warrants

Top-Anteilseigner: Management & Board, Agnico Eagle, O3 Mining, Quebec Funds

