BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 53 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Energieversorger mache Fortschritte in puncto Umwelt-, Nachhaltigkeits- sowie Sozialfragen und habe seine CO2-Reduktionsziele für 2030 aktualisiert, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nächster wichtiger Kurstreiber dürfte der Kapitalmarkttag am 28. November sein./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 18:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 38,75EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m