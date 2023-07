Phosphorfund in Norwegen ist eine gute Nachricht für die Welternährung (FOTO)

Düsseldorf (ots) - VDI-Experte ordnet Dimension des Phosphatvorkommens ein



Das Bergbauunternehmen Norge Mining hat in Norwegen über 70 Milliarden Tonnen

Phosphatvorkommen in einer Lagerstätte gefunden. Der Fund an sich überrascht

nicht - aber seine Dimension. Ist es tatsächlich ein Gamechanger?



VDI-Experte Prof. Urs Peuker ist Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität

Bergakademie Freiberg. Er sagt: "Der Fund kommt vor allem unserer Ernährung

zugute."





Die 70 Milliarden Tonnen gefundenes Phosphatvorkommen in Norwegen stehen 140Millionen Tonnen Jahresproduktion weltweit entgegen. "Das klingt schon nachGamechanger", sagt Prof. Urs Peuker. Der Phosphorabbau wird dabei automatisiertablaufen, denn in Norwegen ist die Technik sehr weit. "Hier besteht ein rechtetabliertes Verfahren. Die Lagerstätte liegt mindestens circa 300-400 Meter imBoden. Dort wird man keinen Tagebau mehr machen. Phosphorerz wird also imUntertagebau gewonnen. Also klassisch im Schacht runter. Wobei es in Norwegenbereits alles automatisiert abläuft. Das sind begehrte Jobs in Skandinavien. DieMitarbeitenden sitzen an ihren Joy Sticks übertage und navigieren den Baggeruntertage", so Peuker.Untertage wird nach einer Ständerbauweise vorgegangen. "Die Aufbereitung an derLagerstätte sieht so aus, dass die Sedimentgesteine, also das Phosphorerzmit demHauptmineral Apatitkleingemahlen werden. Ausschließend erfolgt eine Flotation,um den Gehalt an Apatit zu erhöhen", erklärt der VDI-Experte. Apatit ist das amhäufigsten auftretende Phosphat in Gesteinen (Mischmineral). "Das Wasser für dieFlotation muss richtig konditioniert werden und das ist herausfordernd, da sichTeile des Erzes lösen. Es entsteht damit eine hohe Konzentration an Ionen imProzesswasser, die die Wirkung der erforderlichen Flotationschemikalienbeeinträchtigen kann, weshalb spezielle Rezepturen genutzt werden."Ukraine-Krieg: Fund kommt Welternährung zugute90 % des Phosphors werden für Dünger verwendet. "Wir haben zum Beispiel einenMangel bei Kunstdünger. Das liegt an der politischen Situation. Aus Russlandfehlt derzeit die Bereitstellung. Daher ist die Dimension dieses norwegischenFundes eine gute Nachricht für die Ernährung der Weltbevölkerung", so Peuker.________________________VDI als Gestalter der ZukunftSeit mehr als 165 Jahren gibt der VDI wichtige Impulse für den technischenFortschritt. Mit seiner einzigartigen Community und seiner enormen Vielfalt ister Gestalter, Wissensmultiplikator, drittgrößter technischer Regelsetzer undVermittler zwischen Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ermotiviert Menschen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, setzt Standardsfür nachhaltige Innovationen und leistet einen wichtigen Beitrag, um Fortschrittund Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der VDI gestaltet die Welt von morgen -als Schnittstelle zwischen Ingenieur*innen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politikund Gesellschaft. In seinem einzigartigen multidisziplinären Netzwerk mit mehrals 135.000 Mitgliedern bündelt er das Wissen und die Kompetenzen, die nötigsind, um den Weg in die Zukunft zu gestalten.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Sarah JanczuraTelefon: +49 211 6214-641E-Mail: mailto:presse@vdi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16368/5556058OTS: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.