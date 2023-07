Huawei stellt KI-Modell Pangu 3.0 und Ascend AI Cloud Services vor Mit künstlicher Intelligenz die Industrie umgestalten

Dongguan (ots) - Im Rahmen der jährlichen Entwicklerkonferenz kündigte Huawei

die Einführung der Huawei Cloud Pangu Models 3.0 und Ascend AI Cloud Services

an. Während die Pangu Models 3.0 darauf ausgelegt sind, KI in das operative

Geschäft zu integrieren und so Wertschöpfung zu generieren, dienen die Ascend

KI-Cloud-Services der Beschleunigung des Trainings Künstlicher Intelligenzen.

Mit Hilfe der Cloud-Services von Ascend AI kann ein einziger Rechnerverbund

2.000 petaFLOPS an Rechenkapazität bereitstellen und ein Cluster mit 1.000

Karten ist in der Lage, ein Modell mit mehreren Milliarden Parametern 30 Tage

lang ununterbrochen zu trainieren.



Die Huawei Cloud Pangu-Modelle wurden entwickelt, um sich auf die praktischen

Bedürfnisse spezifischer Industrie- und Wirtschaftsbranchen zu konzentrieren.

Dabei verwenden die Modelle eine "5+N+X"-Dreischichtarchitektur. Die L0-Schicht

besteht aus fünf Grundmodellen: NLP (Neuro Linguistic Programing), CV (Computer

Vision), Multimodal, Prediction und Scientific Computing, die Basis-Fähigkeiten

zur Verfügung stellen, um eine hohe Anzahl branchenspezifischer Anwendungen zu

ermöglichen.