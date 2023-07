KPMG und Microsoft schließen KI-Vereinbarung / Mehrjährige Cloud- und KI-Allianz zum Nutzen der Mitarbeitenden und zur Beschleunigung von Innovationen für Kunden in Audit, Tax und Advisory

LONDON und REDMOND, Washington (ots) - KPMG und Microsoft bauen ihre globale Zusammenarbeit durch ein milliardenschweres Investment von KPMG in Microsoft Cloud- und KI-Services in den nächsten fünf Jahren deutlich aus. Es soll dazu beitragen, zusätzliche Wachstumschancen für KPMG in Höhe von über 12 Milliarden US-Dollar zu erschließen. Die erweiterte Allianz wird auf verantwortungsvolle und sichere Weise die Kundenbeziehungen von KPMG verbessern und die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden unterstützen. Die Microsoft-Cloud und die Azure OpenAI Service-Funktionen werden den 265.000 Mitarbeitenden von KPMG weltweit dabei helfen, Kreativität zu steigern, schnellere Analysen zu erstellen und mehr Zeit für strategische Beratung zu gewinnen. So können sie Kunden, darunter mehr als 2.500 gemeinsame Kunden von KPMG und Microsoft, unterstützen, mit der KI-Entwicklung Schritt zu halten, geschäftliche Herausforderungen zu lösen und sich als zukunftsgerichtete Arbeitgeber zu positionieren.

