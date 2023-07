Krise bedarf vor allem eines Vertrieb muss Chefsache sein (FOTO)

Stuttgart, Berlin (ots) - Der Amazon-Bestsellerautor und erfolgreiche

Unternehmer Tobias Epple weiß als Vertriebsexperte genau, wie wichtig Vertrieb

gerade in Krisenzeiten ist. Nach seinem mit dem Tiger Award ausgezeichneten

Amazon-Bestseller "Verkaufen mit Herz" in den Kategorien #Vertrieb und

#Verkaufen bringt Tobias Epple am 02. August 2023 sein neuestes Werk CHEFSACHE

VERTRIEB im Forward Verlag auf den Markt.



"Wir haben ein gutes Gefühl, dass sich dieses Buch in den Bestsellerlisten

wiederfinden wird - es trifft (leider) den Nerv der Zeit!" betont Epple, der

sich sicher ist, in Zeiten wirtschaftlicher Rezession und Inflation ist Vertrieb

für viele Unternehmen der einzige Schlüssel, die Trendwende zu schaffen.