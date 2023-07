Wirtschaft Dax legt zum Mittag zu - Zalando profitiert von About-you-Höhenflug

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 15.920 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Die größten Gewinne gab es am Mittag bei Zalando, sie lagen zeitweise im zweistelligen Bereich. Beobachter gehen davon aus, dass Zalando von dem Höhenflug des Branchenkonkurrenten About you profitiert.