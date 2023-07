Hinweis: Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Kurs bei 1.900 Dollar – alle Augen auf die US-Teuerung

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether kann sich im Vorfeld der Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten in Nähe der 1.900-Dollar-Marke behaupten. Sollte der Preisdruck in den Vereinigten Staaten wie erwartet deutlich zurückgehen, könnte dies die geldpolitischen Sorgen lindern und somit zinslosen Anlagen wie Ether (USD) in die Karten spielen.

Anleger hoffen auf Rückgang der US-Inflation – geldpolitische Sorgen könnten zurückschnellen

Im Vorfeld der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten (14:30 Uhr) halten sich Marktakteure wie erwartet zurück. Erwartet wird, dass der Preisdruck in den Vereinigten Staaten im Juni per Jahresmonatsvergleich bei 3,1 Prozent lag und damit deutlich unter dem Vormonatswert von 4,0 Prozent. Für die Kernrate der Inflation wird ein Rückgang im gleichen Zeitraum von 5,3 Prozent auf 5,0 Prozent erwartet.

Sollte der Preisdruck in diesem Ausmaß tatsächlich zurückschnellen, dürfte dies den geldpolitischen Druck möglicherweise lindern. Im Kampf gegen die hartnäckige Inflation verfolgt der US-Währungshüter eine restriktive Gangart, welche die Attraktivität von Krypto-Werten schmälert.

Hoffnungen auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs bleiben Gesprächsthema – 2.000er-Marke weiter im Blick

Ebenfalls im Blick behalten Anleger auch die nicht abreißenden Hoffnungen auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Vor rund einem Monat hatte der weltweit größte Vermögensverwalter der Welt BlackRock einen entsprechenden Antrag bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde SEC eingereicht und weltweit Euphorie ausgelöst.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die psychologische 2.000-Dollar-Marke für Anleger bedeutend. Erst im Falle einer nachhaltigen Eroberung besagter Hürde dürfte der Weg bis auf das April-Verlaufshoch bei 2.140 Dollar geebnet sein.

