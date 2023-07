Nortal Gruppe schreibt 2022 Rekordergebnis und expandiert in neuen Märkten

Berlin (ots) - Die Nortal Gruppe konnte den gesamten Konzernumsatz im Jahr 2022 um 45 % auf 189,8 Mio. Euro steigern. Das Konzernbetriebsergebnis (EBITDA) wuchs um mehr als 31 % und erreichte im Jahr 2022 36 Mio. Euro. In Deutschland ist der Bedarf nach qualitativer Beratung ungebrochen - daher konnte die Nortal AG ihren Umsatz in diesem Bereich um 45 % steigern. Insgesamt hat sie eine im Marktvergleich überdurchschnittliche Steigerung des Gesamtumsatzes von 18 % erreicht und damit weiterhin den sicheren Kurs gefestigt. Im Jahr 2023 investiert der Konzern in den Ausbau des Service-Angebots in den Bereichen KI und Cyber-Resilienz, die Expansion auf den britischen Markt und den Aufbau eines Lieferzentrums in Lateinamerika.



Die Nortal Gruppe hat in den vergangenen fünf Jahren ein hohes zweistelliges organisches Wachstum generiert und in allen Heimatmärkten in Europa, Nordamerika und der GCC-Region starke Finanzergebnisse erzielt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Beratung und Services zur digitalen Transformation.