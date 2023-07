Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.07.2023

Kursziel: GBp180

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 25.05.2022 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes, CFA



DEC looks set to be a prime beneficiary of a multi-year LNG-driven gas price rally, which is currently in its early stages, but will likely be sustained for the rest of this decade and beyond. In its Annual Energy Outlook published in March, the U.S. Energy Information Administration forecast U.S. dry gas production to move ahead 2% by 2030 and 15% by 2050 with the LNG export sector the fastest growing part of the market. As an established industry consolidator, and by virtue of its extensive and growing footprint in the 'Central Region' in proximity to the Gulf Coast LNG terminals, we expect DEC to clearly outperform these growth rates. Natural gas pricing has been rising in recent weeks as increased demand for gas in electricity generation and flattening production growth due to reduced drilling have pared swollen spring inventories. Q2/23 was the weakest quarter for NYMEX gas pricing (average of USD2.10/MMBtu) since the pandemic-hit Q2/20, but the NYMEX futures strip shows pricing rallying to an average of USD2.92/MMBtu in H2/23. Growing demand from LNG exporters (incremental capacity of 3.36 bcf/d in 2024 (+23%) and 2.74 bcf/d in 2025 (+15%)) is likely to tighten the market further. The NYMEX futures strip shows pricing of USD3.54/MMBtu and USD3.95/MMBtu in 2024 and 2025 respectively. 85% of DEC's 2023 gas production is hedged at USD3.54/MMBtu (2022: 90% at USD3.24/MMBtu). DEC thus looks set to achieve an adjusted EBITDA margin of ?50% for the sixth year in a row in 2023. The stock's current yield of 15.7% is very attractive, as is the upside potential to our price target of GBp180.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 180,00.

Zusammenfassung:

DEC dürfte einer der Hauptnutznießer einer mehrjährigen, durch LNG getriebene Gaspreisrallye sein, die sich derzeit noch in der Anfangsphase befindet, aber wahrscheinlich für den Rest dieses Jahrzehnts und darüber hinaus anhalten wird. In ihrem im März veröffentlichten Annual Energy Outlook prognostiziert die U.S. Energy Information Administration einen Anstieg der US-Trockengasproduktion um 2 % bis 2030 und um 15 % bis 2050, wobei der LNG-Exportsektor der am schnellsten wachsende Teil des Marktes sein soll. Als etablierter Branchenkonsolidierer und aufgrund seiner umfangreichen und wachsenden Präsenz in der 'Central Region' in der Nähe der LNG-Terminals an der Golfküste erwarten wir, dass DEC diese Wachstumsraten deutlich übertreffen wird. Die Erdgaspreise sind in den letzten Wochen gestiegen, da die erhöhte Nachfrage nach Gas für die Stromerzeugung und die Abflachung des Produktionswachstums aufgrund geringerer Bohrtätigkeit die aufgeblähten Frühjahrsvorräte reduziert haben. Q2/23 war das schwächste Quartal für die Gaspreise an der NYMEX (durchschnittlich USD2,10/MMBtu) seit dem von der Pandemie heimgesuchten Q2/20, aber der NYMEX-Futures-Strip zeigt eine Erholung der Preise auf durchschnittlich USD2,92/MMBtu in H2/23. Die wachsende Nachfrage von LNG-Exporteuren (zusätzliche Kapazität von 3,36 Mrd. Kubikfuß/Tag im Jahr 2024 (+23 %) und 2,74 Mrd. Kubkfuß/Tag im Jahr 2025 (+15 %)) dürfte den Markt weiter anspannen. Der NYMEX-Futures-Strip zeigt Preise von USD3,54/MMBtu und USD3,95/MMBtu für 2024 bzw. 2025. 85 % der Gasproduktion von DEC im Jahr 2023 sind zu USD3,54/MMBtu abgesichert (2022: 90 % zu USD3,24/MMBtu). Damit dürfte DEC im Jahr 2023 zum sechsten Mal in Folge eine bereinigte EBITDA-Marge von ?50% erreichen. Die aktuelle Rendite der Aktie von 15,7 % ist sehr attraktiv, ebenso wie das Aufwärtspotenzial bis zu unserem Kursziel von GBp180.



