Trüben Zentralbanken die Freude am Aktienmarkt? - Monatsrückblick Juni 2023

US-Hoffnung auf ein Soft-Landing

Hoffnungen auf ein Soft-Landing der Konjunktur, vor allem in den USA, traten im Juni in den Vordergrund. Während die Konjunkturdaten in der Eurozone nochmals stärker negativ überraschten, überwogen in den USA mehrheitlich die positiven Wirtschaftsdaten. Die Inflation fiel deutlich auf 4% (im Jahresvergleich), was einer der Gründe ist weshalb die US-Notenbank FED zum ersten Mal seit 15 Monaten eine Pause an der Zinsschraube einlegt und die Zinsspanne bei 5-5,25% beließ. Gleichzeitig gab FED-Chef Jerome Powell bekannt, dass er zwei weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte für den weiteren Verlauf des Jahres erwarte. Der Kapitalmarkt hofft, dass mit Hilfe der FED ein sogenanntes Soft-Landing gelingen möge. Bei diesem Wirtschaftsszenario sinkt die Wachstumsrate einer Volkswirtschaft ab, ohne jedoch negativ zu werden und in eine Rezession überzugehen.

Hoffnung auf robuste Unternehmensergebnisse in Q2

Nachdem das Bild bei den Q1-Gewinnüberraschungen leicht positiv war, setzt der Markt Hoffnungen in robuste Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal 2023. Dies gilt insbesondere für die Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Abwärtsrisiken für die Gewinne der Unternehmen kommen jedoch von der Lohnkostenentwicklung. Sofern diese nicht an die Konsumenten weitergegeben werden, könnte es zu Enttäuschungen bei den Margen kommen. Die Aktienmärkte stiegen besonders stark in den USA und anderenorts moderater (Dax: +3,1 %, S&P 500: +6,5 %, der chinesische CSI300: +1,2 %). Wichtiger Treiber gerade für die technologielastigeren Indizes war das neue Investmentthema „Künstliche Intelligenz“. Profitieren konnte besonders der NASDAQ 100, der ebenfalls in den easyfolios allokiert ist und im Juni starke +6,5% zulegen konnte. Auf Jahressicht kann der US-Technologieindex eine Wertentwicklung von starken +38,8% verbuchen.

Die Inflation hält die Notenbanken im Bann

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind im Juni im Vergleich zu Ende Mai etwas um rund 23 Basispunkte auf 3,83% gestiegen. In Europa ist das Bild ähnlich: Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen kletterten um 11 Basispunkte und gingen mit 2,39% letztlich nur marginal höher aus dem Monat Juni. Im Monatsverlauf hielten sich weiterhin zunehmende Konjunktursorgen und anhaltende Inflationsdynamiken die Waage. Die Zentralbanken sind nach wie vor weit davon entfernt, die Inflation für besiegt zu erklären. Für den Monat Juli erwartet der Markt beiderseits des Atlantiks eine Zinserhöhung. Dies steht einem stärkeren Renditerückgang entgegen. Insbesondere in Europa ist die Inflationsdynamik bei der Kernrate (5,5%) anhaltend stoisch.

Ein positiver Monat für die easyfolios

Die Easyfolios entwickelten sich in diesem Umfeld positiv und konnte eine Rendite zwischen +0,18% (easyfolio30) und +1,39% (easyfolio70) im Monatsverlauf erzielen.