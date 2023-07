Die tatsächliche Integration in den Arbeitsmarkt läuft jedoch noch schleppend. Bisher gehen nur 18 Prozent einer Erwerbstätigkeit nach. Dies liegt offensichtlich neben auch nach den Kursen noch vorhandenen Sprachproblemen an fehlender Kinderbetreuung. Bei Müttern von Kleinkindern liege die Erwerbsquote bei nur 3 Prozent./dm/DP/jha

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die infolge des Krieges in ihrem Heimatland nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der Ukraine wollen häufig länger bleiben. 44 Prozent könnten sich vorstellen, längerfristig in Deutschland zu leben, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung mehrerer deutscher Institute hervorgeht. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im Herbst. Die weitaus meisten leben inzwischen in privaten Unterkünften.

