Millennial Potash meldet die Ankunft eines neuen Bohrgeräts und den Beginn von Bohrungen in seinem nördlichen Zielgebiet

12. Juli 2023. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP; OTCQB: MLPNF; FRANKFURT: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich, die Ankunft eines neuen Universalbohrgeräts mit zugehörigem Bohrzubehör und Maschinen auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben. Das neue Bohrgerät wurde an den Standort der historischen Bohrung BA-002 verlegt, um die Erweiterung dieser Bohrung vorzubereiten und das Vorkommen weiterer Kalizyklen in der Tiefe zu überprüfen.

Farhad Abasov, Millennials Vorstandsvorsitzender, kommentierte: „Millennial freut sich sehr, die Ankunft des neuen Kernbohrgeräts vor Ort bekannt zu geben, das jetzt für die ersten Bohrungen konfiguriert wurde. Dieses neue Bohrgerät ist in der Lage, große Bohrkerne bis zu einer Tiefe von über 1.200 m zu entnehmen, was für die Erkundung und Erprobung der 10 Kalizyklen auf unserem Kaliprojekt Banio unerlässlich ist. Zunächst wird das Bohrgerät zwei historische Bohrungen erweitern, um tiefere Kalizyklen abzugrenzen, und sich dann zu einem neuen Bohrplatz begeben, um die Ausdehnung der bekannten Kalimineralisierung in Vorbereitung auf eine mögliche Ressourcenschätzung im 4. Quartal 2023 zu erweitern. Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet, um logistische Hürden zu überwinden und das Bohrgerät nach Banio zu bringen. Wir freuen uns darauf, Updates bereitzustellen, sobald wir mit der ersten Bohrphase auf Millennials Kaliprojekt Banio beginnen.“

Das neue Bohrgerät kam per Lastkahn aus Libreville, der Hauptstadt Gabuns, in Banio an. Das Bohrgerät ist in der Lage, HQ-Kernbohrungen (63,5 mm Bohrkerndurchmesser) bis zu einer Tiefe von über 1.200 m durchzuführen, was die derzeit geplante maximale Zieltiefe des Unternehmens auf dem Kaliprojekt Banio darstellt. Der historische Standort der Bohrung BA-002, zu dem das Bohrgerät mobilisiert wurde, befindet sich nordwestlich des Camp-Standorts des Unternehmens. Der Bohrplan im North Target (nördliches Zielgebiet) sieht eine Vertiefung von BA-002 um 50-60 m vor, um zusätzliche Kalizyklen unterhalb des Zyklus V abzugrenzen. Nach Abschluss dieser Erweiterung wird das Bohrgerät etwa 4 km nach Südosten zur historischen Bohrstelle BA-001 verlegt und diese Bohrung um weitere 350 m auf eine Endtiefe von etwa 700 m verlängert. Gemäß der jüngsten Neuinterpretation des geologischen Modells wurde BA-001 vorzeitig abgebrochen, da sie nur in die obere Zone von Zyklus VIII eindrang. Die Verlängerung dieser Bohrung um 350 m birgt das Potenzial, die Zyklen IV, V, VI und VII zu durchteufen, wo die nächstgelegene historische Bohrung, BA-003, in Zyklus VI bis zu 27,5 m Karnallitit mit einem Gehalt von 60,5 % Karnallit durchteufte (siehe den technischen Bericht 43-101 mit dem Titel „Technical Report on the Banio Potash Project, Mayumba Permit“, der von Ercosplan für das Unternehmen erstellt und am 24. Januar 2023 auf SEDAR veröffentlicht wurde).