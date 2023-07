Mit der Aircash-App für Vignette, Parkgebühr und Transportmittel bezahlen

Wien / Zagreb (ots) - Einfach am Smartphone: Vignetten für sieben europäische

Länder, Aufladen des ENC-Kontos sowie Parkgebühren und Tickets für

Transportmittel in Kroatien



Wer mit dem Auto in Europa auf Urlaub fährt, braucht für die Reise meist eine

oder mehrere Vignetten. Mit der Aircash-App ist es Urlaubern nun möglich,

Vignetten für sieben europäische Länder einfach auf dem Smartphone zu erwerben.

Wartezeiten an Tankstellen oder Grenzübergängen gehören damit der Vergangenheit

an. Verfügbar sind Vignetten für Österreich, Slowenien, Ungarn, die Tschechische

Republik, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien.