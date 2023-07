Wirtschaft Ifo-Präsident sieht Anzeichen für Deindustrialisierung

München (dts Nachrichtenagentur) - Die befürchtete Deindustrialisierung in Deutschland ist nach Ansicht von Ifo-Präsident Clemens Fuest bereits im Gange. "Wir beobachten in einer Reihe von Industrien, darunter mit Chemie und Auto in zwei Schlüsselbranchen, einen Abbau", sagte er der "Zeit".



Die Automobilindustrie schrumpfe bereits seit mehreren Jahren, "ihre Produktion entspricht heute nur noch etwa zwei Dritteln des Niveaus von 2018", so Fuest. Deutschland als den "kranken Mann Europas" zu beschreiben, sei zwar "derzeit überzogen", aber das Land habe ernste Probleme. "Einige wichtige Bedingungen für Investoren haben sich in den letzten zehn Jahren schleichend verschlechtert", sagte Fuest.