Darum sorgt Microsofts Übernahme von Activision Blizzard für Kursfantasien

Die finale Entscheidung steht zwar noch aus, doch immerhin kann Microsoft in der Übernahme-Frage von Activision Blizzard einen ersten Teilsieg für sich verbuchen. Denn gestern wies ein Gericht in San Francisco einen Antrag der US-Regierung, respektive der US-Wettbewerbsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) zurück, in dem diese darum bat, die Übernahme mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren und zumindest den Verwaltungsprozess noch abzuwarten, der nächsten Monat beginnen soll.

Hintergrund sind Bedenken, dass durch die Fusion beider Unternehmen ein zu starker Wettbewerbsvorteil im Videospielgeschäft gegenüber der Konkurrenz entstehen könnte. Diese Frage soll im Verwaltungsprozess konkret erörtert werden. Die zuständige Richterin Jaqueline Scott Corley gab dem Antrag aber nicht statt, weil die FTC ihre Bedenken bezüglich eines potenziellen Markmacht-Zuwachses durch die Fusion, ihr zufolge nicht ausreichend belegen konnte.