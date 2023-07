"Der Befreiungsschlag": US-Inflation steigt langsamer als erwartet

Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, ist die Inflationsrate in der weltgrößten Volkswirtschaft auf 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das war weniger als die von Ökonomen erwarteten 3,1 Prozent. Der monatliche Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Mai war die kleinste Steigerung seit dem August 2021.

Auch die vielbeachtete Kerninflation war demnach im Juni weiter rückläufig und fiel auf 4,8 Prozent, wie Thomas Altmann von QC Partners anmerkt. Er spricht vom "ersehnten Befreiungsschlag. Erstmals seit Ende 2021 liegt die Kerninflationsrate wieder unter fünf Prozent. Die klassische Inflationsrate scheint sich im Ziel-Bereich der Fed einzupendeln. Jetzt dürfen die Börsianer hoffen, dass die Fed nur noch maximal einmal an der Zinsschraube dreht."

Die Fed dürfte die heutigen Zahlen als Bestätigung für ihren Straffungskurs sehen, meint Altmann. Dennoch dürfte das an einem weiteren Zinsschritt in diesem Monat nichts ändern, glaubt Bloomberg Senior Editor Chris Enstay. "Es ist höchst unwahrscheinlich, dass dies die Fed davon abhalten wird, die Zinsen noch in diesem Monat um einen Viertelpunkt anzuheben. Aber es könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dies der letzte Schritt in diesem Zyklus sein wird."

DAX auf dem Weg zurück zur 16.000

Am deutschen Aktienmarkt reagierten Anleger erleichtert auf die rückläufigen Inflationsdaten aus den USA. Der DAX liegt am Nachmittag gut 1,2 Prozent im Plus und nähert sich wieder der Marke von 16.000 Punkten.

Auch die US-Börsen liegen zum Handelsbeginn klar im Plus. Der S&P 500 legte 0,8 Prozent zu und kletterte auf ein neues 14-Monatshoch. Der Nasdaq liegt am Nachmittag sogar fast 1,2 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion