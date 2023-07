Mannheim (ots) - Der INTER Konzern mit Sitz in Mannheim blickt auf ein gutes

Geschäftsjahr 2022 zurück. Die gebuchten Bruttobeiträge im Konzern wurden

gesteigert und auch das Eigenkapital weiter gestärkt. Die INTER

Krankenversicherung AG konnte im Geschäftsjahr erneut ein sehr gutes

Kapitalanlageergebnis erreichen. Die INTER Lebensversicherung AG verzeichnete

ein ertragsstarkes Jahr mit einem deutlich höheren Rohüberschuss als im Vorjahr.



INTER Konzern





Insgesamt konnte die INTER im Jahr 2022 ein gutes, über den Erwartungenliegendes Konzernergebnis von 24,9 Mio. Euro (VJ: 27,4 Mio. Euro) erzielen. Diegebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich um 1,7 Prozent auf 949,3 Mio. Euro.Dieser Zuwachs resultiert sowohl aus dem Kompositgeschäft (plus 8,5 Mio. Euro)als auch der Sparte Kranken (plus 11,1 Mio. Euro).Das bereits seit vielen Jahren über dem Branchenschnitt liegendeKapitalanlageergebnis entwickelte sich erneut sehr positiv und lag mit 340,0Mio. Euro um 48,4 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen. Ausschlaggebendhierfür ist die erneut sehr positive Entwicklung im Portfolio der AlternativenAnlagen, vor allem in den Segmenten Private Equity und Private Debt. Im Zuge derAnlagetätigkeit wurden gezielt stille Lasten realisiert, um höherverzinslicheNeuanlagen tätigen zu können und somit die Erträge in der Zukunft zu stärken.Die Bilanzsumme erhöhte sich im vergangenen Jahr auf rund 11,3 Mrd. Euro (plus3,5 Prozent). Das Eigenkapital konnte um 4,4 Prozent auf 578,6 Mio. Eurogesteigert werden.Die Anzahl der angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns imInnen- und Außendienst betrug im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 1.638Personen (VJ: 1.688). Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in derDirektion in Mannheim lag zum Stichtag bei 983 Personen (VJ: 1.013).INTER KonzernGebuchte Bruttobeiträge: 949,3 Mio. Euro (+ 1,7 Prozent)Bilanzsumme: 11.290,7 Mio. Euro (+ 3,5 Prozent)Kapitalanlageergebnis (Netto): 340,0 Mio. Euro (- 6,6 Prozent)Konzerneigenkapital: 578,6 Mio. Euro (+ 4,4 Prozent)Jahresüberschuss: 24,9 Mio. Euro (- 9,1 Prozent)INTER Versicherungsverein aGDer INTER Versicherungsverein aG, der im Wesentlichen eine Holdingfunktionwahrnimmt, schloss das Geschäftsjahr mit einen Jahresüberschuss von 18,7 Mio.Euro (VJ: 6,9 Mio. Euro) ab, der maßgeblich aus der Dividende der INTER Krankenresultiert.Das Eigenkapital belief sich auf 346,0 Mio. Euro (VJ: 327,3 Mio. Euro). Damitkonnte der INTER Verein seine Eigenkapitalausstattung erneut steigern.