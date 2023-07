SAN LUIS OBISPO, Kalifornien, 12. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Revasum gab heute die Veröffentlichung von Verbesserungen der Systemsteuerungssoftware für sein Spitzenprodukt, das Siliziumkarbid-(SiC)-CMP-Werkzeug 6EZ bekannt, die den Durchsatz des Systems um mehr als 20 % erhöhen. Die Verbesserungen des Durchsatzes sind in unserer neuesten SW-Version 3.1 enthalten und umfassen eine Reihe von Verbesserungen in der 6EZ-Wafer-Handling-Steuerungssoftware. Das Upgrade wurde erfolgreich auf bestehenden 6EZ-Produktionssystemen in den Fabriken mehrerer Tier-1-Kunden eingesetzt. Diese Software reduziert die Betriebskosten des 6EZ pro Wafer für unsere Kunden erheblich.

„Die Wafer-Handling-Steuerungssoftware in den vorherigen 6EZ-Software-Versionen enthielt Wafer-Handling-Bewegungen, die für einige frühe SiC-Polieranleitungen optimiert waren, aber für die Produktionsmethoden, die derzeit von unseren Kunden eingesetzt werden, unnötige Einschränkungen bedeuteten. Durch die Beseitigung dieser Einschränkungen und die Implementierung anderer Verbesserungen beim Wafer-Handling, konnten wir den Durchsatz des Werkzeugs deutlich steigern, ohne dass die Zuverlässigkeit des Werkzeugs beeinträchtigt wird. Wir haben zudem sichergestellt, dass diese Verbesserungen die hervorragenden Prozessergebnisse der Produktionsmethoden, die unsere Kunden derzeit verwenden, nicht verändern", so Bill Kalenian, Vice President of Engineering bei Revasum.