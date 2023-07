Kanadas Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet auf 5,0 Prozent

Der kanadische Dollar profitierte von der Zinsentscheidung und legte gegenüber dem US-Dollar zu. Höhere Zinsen stützen in der Regel eine Währung./jkr/he

Zwar habe sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Allerdings hätten die robuste Nachfrage und der enge Arbeitsmarkt zu einem anhaltenden Inflationsdruck im Dienstleistungssektor geführt.

Mit dem erneuten Zinsschritt setzt die Zentralbank den Kampf gegen die hohe Inflation fort. Laut jüngsten Daten hat sich die Teuerung in Kanada im Mai allerdings abgeschwächt. Die Inflationsrate sank von zuvor 4,4 Prozent auf nur noch 3,4 Prozent. Die Inflationsrate liegt damit aber weiter über dem anvisierten Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent.

OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet weiter angehoben. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent erhöht, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Experten hatten mit diesem Zinsschritt gerechnet. Zuvor hatte die kanadische Notenbank den Leitzins im Juni ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte angehoben, nachdem sie die Zinsen mehrere Monate unverändert gehalten hatte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer