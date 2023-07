VILNIUS (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den Sicherheitspakt der G7-Staaten als "starkes Signal" der internationalen Unterstützung für die Ukraine bezeichnet. Mit der gemeinsamen Erklärung der Gruppe sieben westlicher Industriestaaten beginne nun der Prozess der einzelnen Staaten, langfristige bilaterale Sicherheitszusagen mit der Ukraine auszuhandeln, sagte Biden bei der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung am Mittwoch beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Auch jede andere Nation könne sich beteiligen.

Biden lobte die Rolle Japans bei der Unterstützung der Ukraine. "Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen in Europa und den USA, die geglaubt haben, dass dieser Mann aufstehen und der Ukraine zu Hilfe kommen und sie unterstützen würde", sagte Biden an Japans Ministerpräsident Fumio Kishida gerichtet. Japan hat derzeit den G7-Vorsitz inne. Japan habe verstanden, "dass es die ganze Welt betrifft", wenn in einem anderen Teil der Welt Soldaten die Grenze überquerten und einem anderen Land die Souveränität raubten./trö/DP/jha